منظمة الصحة العالمية توقف حوافز 10 آلاف عامل صحي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها أوقفت الدعم المالي عن نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الصحي اليمني بسبب قلة التمويل.



وبينت، في نشر على صفحتها بالفيسبوك، بأنه “وبسبب نقص غير مسبوق في التمويل فإن منظمة الصحة العالمية والشركاء في المجال الصحي أصبحوا غير قادرين على مواصلة دعمهم المالي للكوادر الصحية العاملة في اليمن مما تسبب في تأثُر ما يصل إلى 10 آلاف عامل صحي”.

وأشارت إلى أن “هناك حاجة للمزيد من المساعدات الآن أكثر من أي وقت مضى لضمان استمرار هذا الدعم”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تصريحات متكررة من إغلاق نحو 31 برنامجا منقذا للحياة من أصل 44 برنامجا إغاثيا تنفذه وكالاتها الإنسانية العاملة باليمن، بسبب النقص الحاد في التمويل.