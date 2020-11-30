شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة شقيقه "العقيد عبدالحق الشعيبي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة بإسمه شخصيا ونيابة عن قادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، لقائد لواء بارشيد العميد عبدالدائم الشعيبي، في وفاة شقيقه "العقيد عبدالحق الشعيبي" الذي توفي رحمه الله متأثرا بإصابته في معارك تحرير عدن من مليشيات الحوثي.



وأكد محافظ حضرموت أن الشهادة في سبيل الله والوطن، شرف عظيم يناله الشهيد، وقد انتقل الشهيد العقيد عبدالحق الشعيبي، فداء لتراب أرضه ضد المليشيات الانقلابية.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي لأسرة وذوي الفقيد، سائلا المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.