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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تهدم منزل شيخ قبلي بمحافظة ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ ذمار
هدمت مليشيات الحوثي الإرهابية منزل الشيخ بازل الرباحي في حي المنزل بمدينة ذمار.
وذكرت مصادر محلية، أن مدير مباحث المحافظة المكنى أبوصقر والمعين من المليشيات على رأس مجموعة مسلحة استقدم جرافات تابعة للبلدية لهدم منزل الشيخ الرباحي، على مرأى ومسمع الجميع دون مراعاة للأطفال والنساء الذين يقطنون المنزل وبتجرد من القيم والأخلاق اليمنية الأصيلة.
وبينت المصادر أن والدة الشيخ الرباحي أصيبت بإصابات بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى، فيما احتجزت المليشيات بقية أفراد الأسرة بعد هدم المنزل.
وناشد الشيخ بازل الرباحي النائب العام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لمحاسبة المجرمين على جريمتهم وتعويضه ماديا ومعنويا لما ترتب عليه من ضرر وما لحق من آثار نفسية له ولأفراد أسرته
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