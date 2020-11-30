شكرا لبحثكم عن خبر رسالة نارية من سكرتير محافظ محافظة مأرب إلى مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال السكرتير الصحفي لمحافظ محافظة مأرب علي الغليسي اليوم ، أن إرادة أبناء الشعب اليمني ستنتصر وستنتصر مقاومتهم الباسلة على مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، مهما كان حجم التضحيات التي يقدمها اليمنيين في مواجهة الانقلاب .

وأضاف الغليسي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر اليوم "‏لن تستطيع المليشيات الحوثية الانقلابية كسر إرادة ابناء الشعب اليمني حتى لو جلبت كل خبراء ‎إيران واستعانت بكافة قيادات الحرس الثوري وعصابات الخميني لارهاب اليمنيين وقمعهم وفرض انقلابها الدموي عليهم بقوة السلاح ومحاولة تمرير المخططات الايرانية التوسعية عليهم.

وأكد أن اليمنيين بكافة مكوناتهم السياسية وانتمائاتهم الفكرية والمذهبية يتصدون ببسالة للمليشيات الحوثية الارهابية ويقاومون انقلابها الدموي ويرفضون مشروعها العنصري وسينتصرون عليها مهما كان حجم التضحيات التي يقدمونها دفاعا عن الدولة والثورة والجمهورية وعن قيم الحرية والكرامة