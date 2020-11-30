شكرا لبحثكم عن خبر منظمة دولية تعلن نزوح أكثر من 164 ألف يمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأحد، إن أكثر من 164 ألف يمني، نزحوا منذ بداية العام الجاري.
وأضافت في بيان صادر عن مكتبها في اليمن نشرته على حسابها في "تويتر" أن "أكثر من 164ألف شخص في اليمن نزحوا منذ بداية هذا العام، معظمهم نزحوا بسبب الصراع".
وأشارت إلى أن محافظة مأرب شهدت أعلى نسبة نزوح، حيث انتقل أكثر من 12,500 أسرة إلى مواقع النزوح المزدحمة في المدينة والمناطق المحيطة بها.
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