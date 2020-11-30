شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام ثلاثة من منتسبي الجيش الوطني والسجن بحق 11 آخرين بهذه التهمة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة، الأحد، حكما بإعدام ثلاثة جنود والسجن بحق 11 آخرين بتهمة قتل ضابط في الجيش بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وبحسب صحيفة الجيش "سبتمبر نت"، فإن محكمة المنطقة العسكرية الثالثة، عقدت جلستها العلنية في القضية الجنائية رقم 15 لسنة 2019م ج/ج، للنطق بالحكم على المتهمين بقضية قتل المجنى عليه المقدم فاروق رفيق أحمد الخوبري.

وذكرت، أن الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل عبده طاهر الحميدي، وكيل النيابة العسكرية بالمنطقة الثالثة، خصصت لمحاكمة الجندي سمير فيصل صالح الصراري، و19 آخرين بقتل المجنى عليه المقدم فاروق الخوبري.

وقررت المحكمة إقفال باب المرافعة، وإدانة المتهمين من الرابع وحتى الرابع عشر والمتهم التاسع عشر بجريمة إحداث فتنة بين أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى إدانة المتهم الأول والثاني والثالث بجريمة قتل المجني عليه الخوبري، أثناء وسبب أدائه لواجبه ووظيفته عمداً وعدواناً.

وأعلنت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالإعدام قصاصاً وتعزيرا رميا بالرصاص، وفقاً للأسباب والحيثيات التي تم تقديمها، مقررةً براءة المتهمين من الخامس عشر وحتى الثامن عشر مما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالحبس مدة ست سنوات لكل واحد منهم مخصوماً منها ما أمضاه كلاً منهما في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وتعزير المتهمين من السادس وحتى الرابع عشر بالحبس أربع سنوات مخصوماً منها ما أمضاه كلا منهم بالحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وألزمت المتهمين متضامنين بتسليم اثنين مليون ريال لأولياء دم المجنى عليه غرامة تقاضي في القضية، إضافة إلى إلزام النيابة بالتحقيق مع المتهم طه محمد محمد عبدالله الجوفي بواقعة هروب محبوس هو ومن اشترك معه في الحبس بالهروب.

ورفضت المحكمة في حكمها دفوع المتهمين وطلبات التصدي وتعديل الوصف القانوني المقدمة من الطرفين لما بينته في الأسباب والحيثيات.