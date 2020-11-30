شكرا لبحثكم عن خبر جبهة صرواح تشتعل مجدداً.. ومقاتلات التحالف تدمر مواقع وتعزيزات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل معارك عنيفة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب منذ ساعات الصباح التي اندلعت فيها المعارك بعد ركود منذ فترة

وقالت مصادر عسكرية لـ "المشهد اليمني" أن مليشيات الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم في جبهة الجدعان والمخدره خلال الايام الماضية، وشنت منذ صباح اليوم هجوم على مواقع الجيش في جبهة صرواح.

وبحسب المصادر" فإن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من صد الهجوم الحوثي والحقت به خسائر فادحة"

وأكدت المصدر أن مقاتلات التحالف دمرت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية بأكثر من 10 غارات جوية في مناطق متفرقه من الجبهة الغربية لمحافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة.