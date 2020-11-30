شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع معارك عنيفة في الجبهة الجنوبية بمأرب ”تفاصيل” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت معارك عنيفة مساء اليوم الأحد في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة اندلعت مساء اليوم في جبهة رحوم القريبة من جبل مراد بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت بعد شن ميليشيا الحوثي هجمات متتابعة ومحاولة عناصرها التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش الوطني.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تصد هجمات ميليشيا الحوثي ببسالة منقطعة النظير وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع معارك عنيفة في الجبهة الجنوبية بمأرب ”تفاصيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.