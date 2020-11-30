شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع ورئيس الأركان يوجهان رسالة لجميع أفراد القوات المسلحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز اليوم منتسبي القوات المسلحة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 30 نوفمبر.

وقال المقدشي وبن عزيز لأفراد القوات المسلحة " إن بطولاتكم وتضحياتكم التي سيخلدها التاريخ تأتي في سياق استكمال نضالات اليمنيين لنيل الحرية والاستقرار والكرامة والسيادة والاستقلال، وهي مآثر عظيمة ستكون موضع تقدير الأجيال ومصدر إلهام الأبطال"

وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة أضاف وزير الدفاع ورئيس الأركان "على أيديكم وبتكامل جهودكم النضالية ستعبر البلاد إلى مستقبل الاستقرار والبناء والتنمية والدولة المدنية العادلة، وهو مستقبل جدير بالتضحية والفداء والعمل الدؤوب"

وأشار المقدشي وبن عزيز إلى أن " التضحيات في سبيل قضايا الوطن العادلة لا تذهب هدرا ولا تضيع سدى، وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته"