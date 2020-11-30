شكرا لبحثكم عن خبر العميد طارق صالح يجدد العزم على تحرير صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، وقائد قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، مساء اليوم الاحد، العزم على تحرير العاصمة صنعاء من مليشيا الحوثي.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، "في 30 نوفمبر 1967م أشرقت شمس الحرية على عدن الباسلة وكل جنوبنا الغالي برحيل الاستعمار البريطاني..".

وأضاف مؤكدا: "اننا نستلهم من هذا اليوم المجيد العزيمة لانتصار الارادة الوطنية في تحرير العاصمة صنعاء وعودتها الى الصف العربي".

يأتي ذلك في سياق استعدادات لتنفيذ عملية مباغتة وخاطفة يجريها الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي لتحرير محافظات البيضاء والضالع وإب وذمار، من المليشيا المدعومة إيرانيا، تمهيدا لتحرير صنعاء، وبقية المحافظات.