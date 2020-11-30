شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تكشف سبب فشل تنفيذ مسودة الإعلان المشترك المقدمة من الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الحكومة الشرعية إن مليشيا الحوثي وضعت شروط تعجيزية جديدة، في ردها على مسودة الإعلان المشترك، المقدمة من المبعوث الأممي لحل الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، أمام اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف بجاش، إن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية منذ تقديم المسودة الأولى، فيما تعاملت مليشيا الحوثي حيالها بتعنت ومماطلة.

مؤكدا أن بجاش سعي الشرعية الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة من قبل المليشيا، والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية.

داعيا المجتمع الدولي الى التعامل بحزم وقوة مع الحوثيين، وإلزامهم بالاستجابة لجهود السلام.

و"الإعلان المشترك" هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث لحل النزاع، في مارس/آذار الماضي للحكومة والحوثيين وخضعت لتعديلات أحدثها الشهر الجاري، وبين بنودها: وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.