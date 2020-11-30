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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. أحدث فيديو يصور الأجواء الخيالية في صنعاء والحياة الانسانية في شوارعها
تداول نشطاء يمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، أحدث فيديو يصور الأجواء الخيالية في صنعاء والحياة الانسانية في شوارعها.
وعلى الرغم من تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانقطاع المرتبات وتفشي الجريمة بشكل مخيف في المدينة، منذ سيطرة مليشيا الحوثي، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من الاستمتاع بالأجواء الخلابة والممطرة، خصوصا هذه الايام مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل نسبي.
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