شكرا لبحثكم عن خبر 3000 طلب لجوء لـ”يمنيين” في الاردن و”العمراني” يناقش غرامات الاقامة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الاردنية الهاشمية، علي أحمد العمراني، ظهر اليوم الاحد، عبر تقنية الاتصال المرئي مع الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن السيد دومنيك بارش، موضوع الإفادة التي تطلبها وزارة الداخلية الأردنية لمنح الإقامة للمواطنين اليمنيين الراغبين في الحصول على الإقامة السنوية في الاردن؛ وفقا لبلاغ نشرته السفارة على صفحتها بالفيسبوك، تابعه "المشهد اليمني".

وأوضح العمراني للممثل المقيم، التبعات التي تترتب على التأخر في الحصول على تلك الإفادة من المفوضية حيث يترتب عليهم المزيد من الغرامات.

وقال المسؤولين في المفوضية للسفير العمراني بأنهم تلقوا حوالي 3000 طلب منذ بداية العام، وأن 50% منهم غير مقيدين لدى المنظمة وقد أفادوا وزارة الداخلية بذلك، وأنه تم إلغاء 260 حالة مقيدة لدى المفوضية بناء على رغبة الأشخاص أنفسهم، وأنهم يتواصلون مع كل شخص بمفرده للتأكد من رغبته في التخلي عن وضعية اللجوء لدى المفوضية، وبالتالي يتم إبلاغ وزارة الداخلية الأردنية بذلك.

وأشار الى أن هناك حالات ما تزال قيد المتابعة والدراسة وسوف يوافون وزارة الداخلية بذلك في أقرب وقت ممكن.

ووعد بارش بالعمل على إيجاد آلية لتمكين المواطنين اليمنيين من الاتصال بالمفوضية وتلبية طلباتهم بشكل أسرع.

وفر الاف اليمنيين الى الاردن خلال السنوات الاخيرة بفعل الحرب الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي.