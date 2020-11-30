شكرا لبحثكم عن خبر ”القربي” يوجه رسالة هامة لـ”اليمنيين” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية الاسبق، والامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاحد، رسالة هامة لـ"اليمنيين" في ذكرى استقلال الجنوب اليمني.

وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، "في ذكرى استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني تحية إجلال لثوار ١٤ اكتوبر الذي اطلقوا رصاصة التحرير وجسدوا وحدة الثورة والارض اليمنية".

وهنأ القربي الشعب اليمني الصامد قائلاً: "وتهنئة لشعبنا الصامد على المعاناة والقهر، المتمسك بسيادة وطنه ووحدته و بأهداف الثورة اليمنية وقيم العدالة والحرية و رفض كل ما يمس كرامته".

وتحتفل الجمهورية اليمنية غدا الاثنين بالذكرى الـ53 للاستقلال المجيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر 1967، بعد سنوات من اشتعال فتيل ثورة الـ14 من اكتوبر 1963 من جبال ردفان الشماء، بقيادة المناضل غالب لبوزة.