مليشيا الحوثي تفجر منزلين في تعز أحدهما منزل والد إعلامي بعبوات ناسفة

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يزيد بن سلمان - شبوة - فجرت مليشيا الحوثي منزلين في محافظة تعز بالعبوات الناسفة شرق المدينة. ووفقا لمصادر محلية فقد أقدمت المليشيا على تفجير منزل والد الإعلامي مهند العزاني وجاره أمين الشرعبي والذان يقعان جوار مدرسة محمد علي عثمان شرق مدينة تعز. وتقصف المليشيا الحوثية المناطق المحررة في تعز بشكل يومي مستهدفة الصغار والكبار والنساء والمصالح العامة. وتنتهج المليشيا الحوثية سياسة داعشية في تفجير منازل خصومها منذ دخولها عمران وصنعاء وبقية المحافظات.

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