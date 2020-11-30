شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي في أحرج حالاتها في مدينة الحزم بالجوف وتقوم بإجراء هستيري جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مع اقتراب قوات الجيش الوطني من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الاداري تهرع ميليشيا الحوثي إلى تضييق الخناق على المواطنين فيها بشكل هستيري.

وقالت مصادر محلية أن الميليشيا أقدمت اليوم الأحد على قطع شبكات الاتصالات الأرضية وشبكة يمن موبايل في مدينة الحزم دون سابق أنذار.

وأشارت المصادر إلى أن الميلشيا تقوم بهذه الأعمال في محاولة منها لاعاقة تقدم قوات الجيش الوطني نحو المدينة.

وأضافت المصادر أن الميليشيا تتهم مواطنين بالتواصل مع قوات الجيش الوطني وتقوم بأعمال عدائية ضدهم مثل قطع الاتصالات ومداهمة المنازل.

وبحسب المصادر فإن انقطاع الاتصالات عن المدينة تتسبب في إعاقة حياة المواطنين فقط مشيرة إلى قوات الجيش لا تستخدم شبكات الاتصالات العامة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت قبل أيام مجموعة من شباب مدينة الحزم وروعت أسرهم خلال مداهمات لمنازلهم.