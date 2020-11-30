شكرا لبحثكم عن خبر بعد تعثر سفرهم للسعودية.. كورونا يكبد 35 ألف يمني قرابة 3 مليون دولار (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة أن أكثر من 35 ألف مواطن يمني إضطروا لإعادة إجراء الفحوصات الطبية ودفع رسومها، والتي تصل إلى قرابة 100 ألف ريال يمني للفرد ، عقب تعثر إجراءات سفرهم إلى السعودية بسبب جائحة وباء كورونا.

وذكر مسؤول أحد مكاتب الجوازات في صنعاء، إن جائحة كورونا تسببت في تغريم ما يقارب 35 ألف يمني أكثر من مليار و750 مليون ريال يمني (2916666 قرابة ثلاثة مليون دولار)، تعثر اجراءات سفرهم قبل عام للأراضي المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الاشارة إلى اسمه، “أن هؤلاء المواطنين مضطرين لإعادة دفع مبالغ الفحوصات التي تصل هذه المرة لمليار و750 مليون ريال، حيث ان كل شخص يقوم بدفع 48 ألف ريال تكاليف إعادة فحص و1500 تصوير بإجمالي (49500 ريال) عن كل شخص.

وتابع: بإضافة هذه المبالغ إلى المبالغ السابقة التي دفعوها فإنها تصل إلى أكثر من 3 مليار ريال يمني ما يزيد من تكبد المواطن اليمني لمبالغ مالية طائلة في ظل انقطاع الدخل”.

وأفاد المسؤول في جوازات صنعاء، “أن المكاتب لا تتحمل أي مسؤولة في اجبار المواطنين على دفع هذه المبالغ وهذه شروط السفارة وما نحن سوى منفذين”.

يذكر أن مئات من اليمنيين شوهدوا وهم يتزاحمون أمام مستشفى آزال، لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة استعداد للسفر الى المملكة العربية السعودية، لطلب لقمة العيش.

وأشارت المصادر الى أن البطالة وصعوبة العيش هي من دفعت شباب اليمن وكفاءته الى الهجرة نحو دول الخليج العربية وعدة دول في العالم، خصوصا خلال السنوات الاخيرة بفعل انقلاب مليشيا الحوثي، الذي أحالت حياة ملايين اليمنيين الى جحيم.

وتشير التقديرات الى وجود أكثر من مليون يمني مغترب في السعودية، يساهمون في دعم وتسهيل معيشة ملايين آخرين