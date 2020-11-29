الحكومة تطالب المجتمع الدولي إدانة جريمة الميليشيات بحق المدنيين في الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إدانة الجريمة البشعة التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وتسببت بسقوط ثمانية شهداء من النساء والأطفال وجرح عشرة آخرين .



وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة التي إرتكبتها الميليشيات تعد خرق صارخ لكافة المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، وهي امتداد للانتهاكات العديدة التي تنتهجها هذه المليشيات بحق المدنيين الابرياء في كل ارجاء اليمن، وتمثل استمراراً لانتهاكها لمقتضيات اتفاق الحديدة.. مشيرأً إلى أن هذه الجريمة البشعة تظهر النوايا الحقيقة لهذه الجماعة الارهابية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا تحترم أي أعراف انسانية أو قوانين دولية.

وأعرب البيان عن إدانة الوزارة بأشد العبارات لهذا الاستهداف الدموي.. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لإستمرار هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي إلى إدانة جريمة الميليشيات بحق المدنيين في الدريهمي