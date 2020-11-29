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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد اممي يطلع على مشروع مهارتي بمأرب و"نبض السعودية" يجري 17 عملية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وفد من برنامج الأغذية العالمي اليوم، على سير مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية لتحسين سبل العيش للأيتام والمعيلات بمحافظة مأرب، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتعرف الوفد على نماذج من قصص نجاح المشروع، وأعمال المستفيدات من دورات الخياطة والتطريز، وصناعة المعجنات، والكوافير.
الى ذلك اختتم المركز، حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.
ونفّذ الفريق التطوعي للمركز منذ انطلاق الحملة والتي استمرت 6 أيّام 17 عملية جراحية، منها 14 جراحة قلب مفتوح و3 عمليات في مجال قسطرة القلب استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.
كما وزع المركز في محافظة تعز، 225 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مديرية المظفر بمحافظة تعز، تشتمل على 450 سترة كبيرة، و450 سترة صغيرة، و450 "بلوفر كبير"، و450 "بلوفر صغير".
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