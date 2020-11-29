11 ضحية في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة التي راح ضحيتها 11 مدنيا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء وجرح ستة آخرون جميعهم في حالة حرجة.



حيث قصفت مليشيا الحوثي بالمدفعية منازل المواطنين في القرية ما أدى الى مقتل كل من منى عثمان حسن عمر، جمعة محمد عمر علي، اميمة عايش عمر علي، ميمونة عمر علي، هاجر محمد عمر، محمد عمر علي، محمد فؤاد، عرفات فؤاد، راشد عمر، منى فؤاد، عدنان فؤاد.

وقال الوزارة ان هذه الجرائم تأتي في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يكتفي فقط بعبارات الادانة والاسف دون الوقوف أمام الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين.

وأكدت أن هذه المجزرة يجب أن لا تمر دون عقاب، فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية.