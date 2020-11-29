شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوجه بربط حوافز كوادر مستشفى عتق بمستوى الاداء الوظيفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، بربط الحوافز والاستحقاقات للكوادر الطبية بمستشفى عتق بمستوى الاداء والانضباط الوظيفي لهم.

ووجه خلال اجتماعه بمدير عام المستشفى الدكتور علي الذيب وكوادره، بتركيب منظومة رقابة الكترونية حديثة بالمستشفى، مشددا على ضرورة تعزيز انضباط كافة الكوادر الطبية، وعلى مدار الساعة واحتساب استحقاقاتهم وحوافزهم المالية وفق ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين. ووافق المحافظ على تمويل عملية التوسعة الداخلية بالمستشفى، وعياداته الخارجية وغرفتي العمليات الكبرى والعناية المركزة. وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اوضاع مستشفى عتق وتقييم اوضاع خدماته الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة يوجه بربط حوافز كوادر مستشفى عتق بمستوى الاداء الوظيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.