اجتماع في عدن يناقش إحتياجات المرافق الصحية وتدخلات المنظمات الداعمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة عدن برئاسة، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، الدكتور، علي عبدالله صالح، عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الصحي وخارطة تواجد الداعمين على الواقع الميداني بالمرافق الصحية.

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة بالمديريات وممثلي المنظمات الدولية والمحلية الى تفعيل الشراكة بشكل إيجابي واستلهام احتياجات المرافق الصحية من الواقع وتقديم التقارير الشهرية للاعمال المنجزة وخطط وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمرافق الصحية وإعداد قوائم الاحتياج الفعلي منها . وناقش الاجتماع تقرير تفصيلي قدمه مدير عام الرعاية الصحية الأولية بعدن الدكتور محمد راجمنار حول الوضع الوبائي بالمحافظة للحميات المختلفه وكذا كوفيد ١٩ والإجراءات المتخذة حيال ذلك . حضر الإجتماع، مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ومنسقة شركاء الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة منال باعيس، ونائبي مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد بن ربيد والدكتور شكري عباد .

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