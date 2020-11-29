تدشين المرحلة الأولى من تأهيل مطابع مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، ومحافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم، مشروع إعادة صيانة وتأهيل المرحلة الأولى لمطابع مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر.



وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير المهندس خميس بافطيم، شرح عن عملية الإصلاح والصيانة للمرحلة الأولى لمعالجة ما تعرضت له المؤسسة من أعمال التخريب من قبل التنظيمات الارهابية عام 2015م.

وتشمل المرحلة الأولى تأهيل وصيانة وتشغيل ثلاث آلات لطباعة صحيفة 30 نوفمبر الأسبوعية الرسمية، بتكلفة 297 الف دولار.

فيما ستشمل المرحلة الثانية إصلاح وصيانة وتشغيل آلات العمل التجاري لإعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي.

واعرب رئيس المؤسسة عن تقديره للمحافظ البحسني لتوجيهاته باعتماد 550 الف دولار لإعادة صيانة وتأهيل المرحلتين الأولى والثانية لمطابع المؤسسة.

فيما أشاد نائب رئيس الوزراء، بتدخلات قيادة السلطة المحلية بحضرموت، في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للمؤسسة، والاهتمام الذي توليه للمرافق الإعلامية والصحفية، بوصفها الوسيلة التي تهتم بقضايا المواطن ومعاناته.

من جانبه أكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إعادة تأهيل مؤسسة باكثير، وإرجاعها إلى وضعها السابق، بعد أن طالتها أيادي الإرهاب وعملت على تخريب المؤسسة، وقال إن السلطة المحلية بالمحافظة اعتمدت صيانة وتأهيل مطابع مؤسسة باكثير عبر مرحلتين، لضمان طباعة الصحيفة من مقرّها الرسمي بمدينة المكلا.