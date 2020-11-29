تعز: تدشين مشروع إصلاح طريق هيجة العبد

دشنت الحكومة اليمنية، الأحد، مشروع اصلاح طريق هيجة العبد الشريان الرئيسي لمحافظة تعز في الوقت الحالي.



وجرى ذلك بحضور محافظ لحج احمد التركي ووكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وأكد محافظ لحج على أهمية المشروع لتخفف كلفة النقل وتلبية الاحتياجات المعيشية وسهولة التنقل للمواطنين والتخفيف من وطأة الحصار الذي تعاني منه تعز واستكمال عملية تحرير المحافظة وارتباطها بالمحافظات الاخرى.



من جانبه أوضح وكيل محافظة تعز أن هذه المرحلة الثانية من قبل صندوق صيانة الطرق ستشمل إصلاح الأضرار من أجل مرور المركبات والناقلات الى المحافظة مشددا على سرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الدراسات الفنية بالمدة الزمنية المتفق عليها.



وأكد أن هناك تدخلات للبرنامج السعودي خلال المرحلة القادمة.. داعيا البرنامج الى الإسراع في عملية البدء بالتنفيذ في اسرع وقت ممكن.



فيما أكد نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، اهمية تنفيذ مشروع طريق هيجة العبد الذي يربط بين محافظة لحج وتعز، والذي تعرض للكثير من الاضرار جراء استخدام المركبات الكبيرة ذات الحمولة الزائدة للطريق المعد بالأساس للسيارات الصغيرة كطريق ثانوي وليس رئيسي.



والأحد الماضي، وقع صندوق صيانة الطرق اتفاقية مع شركة الخضيري لتأهيل طريق هيجة العبد بطول 8.3 كم بقيمة 466 مليون و 793 ألف ريال لمدة 4 أشهر.





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