شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الدكتور محمد درباع، التدخلات الجديدة في مجالي الصحة والتعليم.



وفي اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، أشاد المحافظ بجهود الجمعية في تشغيل مركز غسيل الكلى.. لافتا إلى أن القطاع الصحي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، مؤكدا استعداد السلطة المحلية، على تذليل الصعوبات والعوائق أمام مشاريع المنظمات.

من جانبه استعرض الدكتور درباع، المجالات التي يمكن أن تتدخل فيها الجمعية بمشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم في مناطق الاحتياج خصوصا في ظل موجات النزوح من مناطق الصراع إلى محافظة المهرة.