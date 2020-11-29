تدشين مشاريع طرق في الحوطة وطُور الباحة والمقاطرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 الخليج 365 - لحج دشن محافظ لحج أحمد تركي، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، بدء العمل في مشروع الصيانة الطارئة للمدخل الجنوبي وفرعه شارع التربية، بمديرية الحوطة، بتكلفة 96 مليون ريال، بتمويل من الصندوق.

كما جرى تدشين العمل بمشروع صيانة طريق " الوَهْط مديرية تُبَن ــ طُور البَاحَة " وإعادة تأهيله، بطول 86 كم، بتكلفة 696 مليون ريال، وبدء العمل في المرحلة الثالثة من مشروع صيانة طريق منطقة هَيجَة العَبد وإعادة تأهيله، بطول 8,3 كم، بتكلفة 466 مليون ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق والذي يستمر العمل فيه على مدى 4 أشهر. ويأتي تنفيذ المشاريع تزامناً مع احتفالات اليمن بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني المجيد الـ 30 من نوفمبر

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