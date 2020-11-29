شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إمكانية فتح مكتب للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم مع مديرا مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة ادجاردو جريسا والغذاء العالمي موتينتا شيموكا، إمكانية فتح مكتب للمنظمتين بمدينة سيئون.



واستعرض اللقاء الإجراءات العملية لتقديم مزيد من التسهيلات لمنظمات الأمم المتحدة من خلال توفير المقرات المناسبة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للقيام بأنشطتها الاغاثية عن قرب.

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