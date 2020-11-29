شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشر يلتقي نائب وزير الخارجية الكوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في هافانا محمد ناشر اليوم نائب وزير الخارجية الكوبي جيراردو بينالفير، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين.



كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية من اجل احلال السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتوافق عليها محلياً واقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

من جانبه أكد المسئول الكوبي استمرار دعم بلاده الثابت للحكومة اليمنية الشرعية وبذل الجهود من اجل وقف الحرب واحلال السلام.