شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تفكك عشرات الألغام والعبوات الحوثية غرب حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت الفرق الهندسية للقوات المشتركة، من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي قبل طردها غرب مدينة حيس جنوبي الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية للقوات المشتركة عثرت على عشرات الألغام الفردية والمضادة للدروع والعبوات الناسفة من مخلفات الحوثيين غرب مدينة حيس، بعد عمليات مسح وتطهير.

وقال المصدر، إن الفرق الهندسية قامت بتفكيك الألغام وإبطال مفعول العبوات وإزالة الخطر الذي كانت تشكله على حياة المارة، خصوصاً الرعاة والمزارعين.