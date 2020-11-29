شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفجر منزلي مواطنين شرق مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز فجرت مليشيا الحوثي، منزلين شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر المليشيات فجرت منزلين لمواطنين هما منزل والد المصور الصحفي "مهند العزاني" وآخر يدعى "أمين الشرعبي". وبينت المصادر، أن المليشيات لغمت المنزلين وفجرتهما وساوتهما بالأرض. الجدير بالذكر أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران فجرت العشرات من منازل المواطنين المناهضين لها في محافظة تعز خلال العامين الماضيين

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