شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي ويكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، تنفيذ عملية عسكرية برية خاطفة على مليشيا الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع تنفيذ التحالف العربي ضربات جويةمكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين غرب محافظة مأرب.

وأكدت صحيفة الجيش الوطني، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجرح من عناصرها خلال الساعات الماضية شمالي غرب مأرب.

وقالت ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت عملية هجومية خاطفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد أن تصدت لهجوم انتحاري شنته المليشيات الحوثية جنوبي غرب مأرب.

وأضافت، إنه وبالتزامن مع العملية الخاطفة التي نفذها الجيش الوطني، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها.

واسفرت العملية المشتركة التي نفذتها قوات الجيش والتحالف، عن عربات قتالية للمليشيات جنوبي غرب مأرب، وسقوط العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي دمرت بغارات جوية عددا من الآليات والعربات القتالية كانت في طريقها لمليشيات الحوثي جنوب غرب مأرب ومقتل من كان على متنها من عناصر المليشيا.

في السياق اندلعت معارك ضارية شمالي غرب مأرب ، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت خلالها المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر هجوم المليشيات الحوثية المتمردة على مواقع الجيش في جبهات شمالي غربي مأرب، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار.

ويخوض أبطال القوات المسلحة ومغاوير المقاومة الشعبية معارك بطولية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات عدة، وسط خسائر وتقهقر لعناصر المليشيات، في حين تواصل مليشيات الحوثي المتمردة الزج بالأطفال والمغرر بهم في محارق الموت دون أي اعتبار لكرامتهم.