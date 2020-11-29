شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة .. مواطن يذبح ابنة أخيه ذات الخمس سنوات بمحافظة ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان شرطة مديرية ضوران بمحافظة ذمار القت القبض على متهم بقتل إبنة اخيه طفلة في عمر الخمس سنوات .

وأضافت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم علي محمد حسين الجبري النظامي والذي قام بذبح ابنة اخيه طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات سنا حزام النظامي .

واضافت المصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم مساء اليوم السبت بعد فراره مند صباح اليوم الباكر بعد تنفيذه للجريمة .

وذكرت شرطة المديرية ان المتهم قام عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بذبح الطفلة المجني عليها " سنا " ثم لاذ بالفرار ، وباشر رجال الأمن بمتابعة تحركاته .