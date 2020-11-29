- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعد في النخبة الحضرمية يكشف أهمية حراسة النخبة للمنشآت النفطية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
علق مساعد في النخبة الحضرمية صالح مبخوت باوزير على أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية.
وقال باوزير في تصريحات خاصة بأن هناك أهميه كبيره ورفد اقتصادي للدولة اليمنية والدليل على ذاك نلاحظ أن المنشآت النفطية الذي تحت حماية النخبه الحضرميه تذهب ايراداتها للمصلحه العامه للدولة اليمنية، وحضرموت من المحافضه اليمنية التي تصدر ايراداتها إلى خزينة الدولة.
وقال رغم إن حكومة الشرعية قاطعه كثير من الخدمات الاساسيه على ابناء حضرموت مثل الكهرباء والصحة والوقود لان الحكومه الشرعية تحت سيطرة حزب الاصلاح الاخواني هم من يتحكمون للأسف مؤكداً أن هناك كثير وكثير من المحافظات الذي يسيطر على حكمها حزب الاصلاح الاخواني.+
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد في النخبة الحضرمية يكشف أهمية حراسة النخبة للمنشآت النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.