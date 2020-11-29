شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعد في النخبة الحضرمية يكشف أهمية حراسة النخبة للمنشآت النفطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

علق مساعد في النخبة الحضرمية صالح مبخوت باوزير على أهمية حراسة النخبة الحضرمية للمنشآت النفطية.



وقال باوزير في تصريحات خاصة بأن هناك أهميه كبيره ورفد اقتصادي للدولة اليمنية والدليل على ذاك نلاحظ أن المنشآت النفطية الذي تحت حماية النخبه الحضرميه تذهب ايراداتها للمصلحه العامه للدولة اليمنية، وحضرموت من المحافضه اليمنية التي تصدر ايراداتها إلى خزينة الدولة.

وقال رغم إن حكومة الشرعية قاطعه كثير من الخدمات الاساسيه على ابناء حضرموت مثل الكهرباء والصحة والوقود لان الحكومه الشرعية تحت سيطرة حزب الاصلاح الاخواني هم من يتحكمون للأسف مؤكداً أن هناك كثير وكثير من المحافظات الذي يسيطر على حكمها حزب الاصلاح الاخواني.+