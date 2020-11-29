شكرا لبحثكم عن خبر صور.. وفاة سائق بعد سقوط سيارته من قمة جبل بمدينة كوكبان بمحافظة المحويت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان سائق سيارة لقى مصرعه السبت بعد سقوط سيارته من قمة جبل شاهقة في مدينة كوكبان بمحافظة المحويت .

وأضافت المصادر أن السائق محمد الفقيه أحد أبناء قرية حجر القصر عزلة الاهجر بمحافظة المحويت توفي بعد سقوط سيارته من أعلى جبل مذمرة القريب من مدينة كوكبان .

هذا وأكدت المصادر أن الفقيه فقد السيطرة على السيارة التي يقلها من نوع تويوتا رباعية الدفع " شاص " والتي تدمرت بشكل كامل وتوفي بداخلها .