شكرا لبحثكم عن خبر غزو مليشيا الحوثي لـ”مارب” يهدد أكثر من مليون شخص و”العرادة” يبلغ ”الاحمر” بـ”انتصارات ساحقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يهدد غزو مليشيا الحوثي لمدينة مأرب أكثر من مليون شخص بالنزوح، بعد أن فرت أكثر من 19 ألف أسرة من منازلها في شمال اليمن منذ يناير الماضي بسبب القتال بين القوات الحكومية والحوثيين؛ وفقا لأرقام رسمية.

وقالت صحيفة https://arab.news/juqqe، في تقرير ترجمه "المشهد اليمني"، أن المليشيا المدعومة من إيران كثفت هجماتها على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظات مأرب والجوف وصنعاء منذ أوائل هذا العام، ما دفع الناس إلى هجر منازلهم والاستيطان في مخيمات ومنازل مؤقتة داخل وحول مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

ونقلت الصحيفة عن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في تقرير أصدرته في نوفمبر الجاري، قولها أن حوالي 200 عائلة نازحة اضطرت للفرار من مخيماتهم في مديرية رغوان، الى خارج مدينة مأرب، حيث كثف الحوثيون من هجماتهم الصاروخية وقصفهم لإضعاف القوات الحكومية.

و وفقا للصحيفة؛ قال نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية، إن "بعض النازحين أجبروا على الفرار من المنازل ومخيمات النزوح ثلاث أو أربع مرات".

وأدى القتال الأخير خارج مأرب إلى ارتفاع عدد النازحين في المدينة إلى 1.2 مليون منذ أوائل عام 2015 ، يمثلون حوالي 45 بالمائة من النازحين في اليمن.

وذكر السعدي بأن 8000 شخص كانوا يعيشون في السابق في مديرية مجزر شمالي مأرب ومخيم الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء بعد فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في عام 2015، أجبروا على اللجوء بعد أن حقق الحوثيون مكاسب في مأرب وصنعاء.

واضطرت تلك العائلات مرة أخرى للتوجه إلى منطقة وسط مدينة مأرب حيث هز القتال والقصف المخيمات.

وأضاف السعدي أن "التدخلات الإنسانية غير كافية مقارنة بالعدد الكبير من النازحين" ، وحث الأمم المتحدة على الضغط على الفصائل المتحاربة لوقف القتال في مأرب.

وحذر من أنه في حالة غزو الحوثيين لمأرب فإن أكثر من مليون شخص سينزحون من المدينة، ما يتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

وتابع: "يجب علينا جميعًا العمل على منع الحرب من الاقتراب من مخيمات النازحين مما قد يؤدي إلى نزوح ضخم ولن يتمكن أحد من مساعدتهم".

وتمتعت مأرب بالسلام والاستقرار منذ بداية الحرب، وجذبت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من قمع الحوثي، غير أن الحوثيين كثفوا هجماتهم على المدينة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وقذائف الهاون في الآونة الاخيرة.

و بحسب الصحيفة، يعتقد قادة الجيش أن مئات الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون، قتلوا خلال المعارك مع قوات الجيش ورجال القبائل المتحالفين خلال الشهرين الماضيين.

وخلال زيارته لمأرب في مارس الماضي، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وقف الهجمات على مأرب وإبقاء المدينة واحة للسلام والاستقرار.

و قال غريفيث: "يجب عزل مأرب عن الصراع، وأن تظل ملاذًا لليمنيين وأن تواصل طريقها نحو التنمية والازدهار".

وكانت وكالة سبأ الرسمية، أفادت بأن محافظ مأرب، سلطان العرادة، أبلغ نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، الخميس الماضي، بأن الجيش ورجال القبائل حققوا انتصارات في ساحة المعركة وأحبطوا هجمات "إرهابية" للحوثيين على المدينة.

وفي صنعاء، أقام الحوثيون مواكب جنائزية لمقاتليهم، بمن فيهم كبار القادة الميدانيين، الذين قُتلوا خلال معارك ضارية مع القوات الحكومية أو بنيران مقاتلات التحالف العربي.