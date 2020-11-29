شكرا لبحثكم عن خبر ”يمنية” تفوز بالمركز الاول في مسابقة خاصة بالمرأة في الكويت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن اليوم السبت، عن فوز يمنية بالمركز الاول في مسابقة خاصة بالمرأة نظمتها جمعية كويتية؛ وفقا لوسائل اعلام.
وذكرت بأن اليمنية فاطمة المنصوري فازت بالمركز الاول في مسابقة لتصميم أفضل شعار لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي نظمتها الجمعية الكويتية التطوعية.
وأظهرت بيانات حديثة حول العنف ضدّ المرأة في العالم أن أكثر من ثلث النساء كن ضحايا للعنف، وتعرضن للقتل على يد شركائهن.
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