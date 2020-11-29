قيادي حوثي يكشف عن رسوم جديدة تفرضها الميليشيا على الجبال والأماكن العامة في مناطق سيطرتها

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي حوثي بارز عن رسوم جديدة تفرضها ميليشيا الحوثي على المواطنين في الجبال والمناطق العامة والمتنزهات ضمن مسلسلها المستمر "نهب اليمنيين"

وقال الصحفي والقيادي في ميليشيا الحوثي أسامة ساري في تغريدة على حسابه في تويتر "تخرج تمشي عائلتك راس جبل حق ربي يجي لك موظف يقل لك مائتين ريال حق الموقف، تدخل حديقة عامة تدفع ميتين ريال بالبوابة"

وأضاف ساري "والله ان صاحب مطعم الامجاد قال لي ان امين العاصمة فارض عليهم اربعمائة ريال في كل حبة دجاج بروست يبيعونها"

وأشار ساري إلى أن الرسوم التي تفرضها الميليشيا تسببت في ارتفاع الأسعار على المواطنين في مناطق سيطرتها.

ويجدر الاشارة إلى أن الميليشيا تفرض باستمرار اتاوات غير قانونية على المحلات التجارية والباعة في مختلف مناطق سيطرتها. وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن أن هذه الاتاوات التي تفرضها الميليشيا وبعض مصادر دخل الميليشيا تسببت في صراعات حادة بين قيادات الميليشيا.

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