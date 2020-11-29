شكرا لبحثكم عن خبر ذبح سائق دراجة نارية في صنعاء بطريقة بشعة و”قبيلته” تتداعى (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بتعرض سائق دراجة نارية في العاصمة صنعاء للذبح بطريقة بشعة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الشاب خليل عبدالكريم محمد أحمد العودي، الذي ينتمي الى قرية دار هوبة بعزلة الدعيس مديرية بعدان، محافظة إب، ويمتلك دراجة نارية، تعرض للذبح من قبل مسلح بصنعاء.

وأوضحت المصادر بأن المسلح قام باستئجار الشاب خليل وأخذه مشوار ثم قام بذبحه وقتله ونهب دراجته النارية.

ولفتت المصادر الى أن خليل كان يعمل في صنعاء ويعول أسرته التي تقطن قريتهم بعد شراءه دراجة نارية قبل فترة وجيزة، و وقع خبر مقتله على والديه كالصاعقة.

ونوهت المصادر بأن أبناء محافظة إب وبعدان بدأوا في التداعي والتجمع في صنعاء للمطالبة بكشف الجناة.

وتشهد العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وجرائم جنائية تتسع دائرتها يوم بعد يوم خصوصا مع إطالة عمر الحرب والانقلاب.