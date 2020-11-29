شكرا لبحثكم عن خبر الداخلية اليمنية تعلن بدء صرف مرتبات منتسبيها في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بدء صرف مرتبات شهر يوليو لكافة منتسبي الشرطة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة.

وقال رئيس اللجنة الوزارية وكيل قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، اللواء ركن محمد مساعد الأمير، إن عميلة صرف مرتبات شهر يوليو ستبدأ يوم غداً الأحد الموافق 29 نوفمبر.

وأضاف الأمير أن "على جميع مدراء الأمن بالمحافظات وقيادات الوحدات الأمنية، توجيه كتاب المرتبات في وحداتهم إلى البنك المركزي يوم غداً لاستلام مرتبات شهر يوليو 2020م".

وأوضح أنه وبموجب الشيكات المحررة من البنك المركزي سيتم صرف المرتبات وفق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية، عبر كتاب الوحدات الأمنية وشركات الصرافة المتفق عليها من اللجنة.

وحث الأمير مدراء الأمن وقادة الوحدات الأمنية في عموم المحافظات المحررة سرعة سحب مرتبات وحداتهم لشهر يوليو 2020م ،وتسليمها لمنسوبيها في أسرع وقت ممكن.

وكانت مرتبات وزارة الداخلية والإدارات الأمنية والعسكرية التابعة لها، تصرف بانتظام، قبل أن تتأثر وتتأخر مواعيدها بعد الاحداث التي شهدتها عدن في اغسطس2019، التي أفضت إلى سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً على المدينة وإنهاء أي سلطة للحكومة الشرعية.