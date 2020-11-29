شكرا لبحثكم عن خبر ”القات البلوط” يوقع قتلى وجرحى في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في صنعاء، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى في أحد أسواق بيع القات على خلفية ارتفاع أسعاره.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن شخصين قتلا وجرح آخرون أثناء إطلاق نار بين بائع قات وأحد المشتريين، إثر خلافات حول سعر علاقية قات بسوق البلوط الواقع في جولة سبأ وسط العاصمة.

وأشارت المصادر الى أنه تم نقل عدد من الجرحى الى مستشفى الشرطة القريب من مكان الحادثة لتلقي العلاج.

وتشهد أسعار القات ارتفاع مستمر طوال العام بفعل الحرب التي أدت الى التوسع في زراعته، خلال السنوات الاخيرة للانقلاب الحوثي.