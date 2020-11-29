شكرا لبحثكم عن خبر محكمة بصنعاء تقضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل ”الرحامي” تعزيرا بجوار معسكر للحرس الجمهوري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة ابتدائية بالعاصمة صنعاء، اليوم السبت، بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً لمدان بجريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل الحدث محمد فهد الرحامي.

وقضى منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة، بإدانة سليم محمد صالح الخولاني(37) عاماً ومعاقبته بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً وتنفيذ العقوبة في ساحة عامة بجوار معسكر 48 مكان العثور على جثة المجني عليه بحضور أولياء الدم وجمهور من المواطنين ووسائل الإعلام تحقيقاً للردع العام.

وأدانت المحكمة ريان صالح احمد الصرمي (22) عاماً ومعاقبته بالحبس 25عاماً تبدأ من تاريخ القبض عليه ووضعه تحت رقابة الشرطة بعد انقضاء عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وأخذ تعهد عليه وضمان بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهما بتسليم مبلغ خمسة عشر مليون ريال مقابل تعويض لورثة المجني عليه ونفقات تقاضي ومصادرة المضبوطات المبينة أوصافها وبياناتها بمحضر التحريز بالنيابة العامة لخزينة الدولة .

وتضمن منطوق الحكم التصدي لمحمد الخمري وتوفيق العفيف وعمار الأشول وبسام جحفة ووسيم القادري ومحمد الحوبي بواقعة الإشتراك مع المحكوم عليه الأول في خطف المجني عليه وقتله والتخلص من جثته بإلقائها في الشارع العام بجوار معسكر 48 والتحقيق معهم والتصرف بشأنهم وفق نتائج التحقيقات وما يقتضيه الشرع والقانون.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمدانين تهمة اختطاف المجني عليه الطفل الحدث محمد فهد الرحامي ثمان سنوات بمنطقة حزيز بمحافظة صنعاء في 15رمضان الموافق 20 مايو 2019م بقصد اغتصابه والحصول على الفدية والمال من والده المغترب مستخدمين في ذلك الحيلة والاستدراج بالقوة.

كما تضمن قرار الإتهام، تهم حجز حرية المجني عليه ليومين متتاليين تعرض خلالها للضرب والتعذيب والإغتصاب وقتله عمداً وعدواناً.