شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق ”بالستي” صوب السعودية من شمالي ”صنعاء” بعد ساعات من التهديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأن مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ بالستي صوب المملكة العربية السعودية من شمالي العاصمة صنعاء، بعد ساعات من تهديدات أطلقها متحدثها الرسمي محمد عبدالسلام، الذي يقيم في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن المليشيا فشلت في إطلاق صاروخ بالستي اليوم من منطقة (بين الجربتين) الواقعة شمالي العاصمة صنعاء.

وبينت المصادر أن الصاروخ سقط بإحدى قرى المنطقة القريبة لمنطقة الإطلاق (شعب ذيفان)، التابعة لمديرية ريدة، محافظة عمران.

وأشارت الى أن المليشيا منعت الأهالي من الوصول إلى مكان السقوط وسط حالة هلع وخوف لدى سكان المنطقة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحدي أطلقه محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في سلطنة عمان، لحلفاء السعودية في القدرة على حماية أراضيها من هجمات المليشيا العابرة للحدود، وذلك في تعقيبهم على تقارير بشأن إرسال قوات، ومنظومات دفاعية بريطانية الى المملكة.

و قال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، انه "لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام (..) السعودي"؛ حد تعبيره.