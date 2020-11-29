شكرا لبحثكم عن خبر دوامات واضطرابات وأمطار ... فلكي يمني يحذر من حالة غير مستقرة وخطيرة للبحر على امتداد السواحل اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الفلكي اليمني جميل الحاج من حالة غير مستقرة وخطيرة للبحر في جميع السواحل اليمنية.

وقال الحاج في تغريدة على حسابه في تويتر "هناك توقعات بإضطرابات شديدة ودوامات رياح وغيوم وأمطار فوق البحر العربي وخليج عدن وسواحل كلا من سقطرى، المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، عدن، تعز، الحديدة، وحجة"

وأضاف الحاج "يجب الحذر الشديد ويمنع منعا باتا دخول البحر على أصحاب الزوارق والسفن الصغيرة التي لا تتحمل إضطرابات البحر"

وأشار الحاج إلى أن "هناك مناطق محدودة وقليلة جدا بالبحر الأحمر ربما لا تصلها إضطرابات"

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