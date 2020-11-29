شكرا لبحثكم عن خبر قيادي كبير في حزب المؤتمر يعلن تلقيه دعوة خاصة من ”عبدالملك الحوثي” ويقول إنه سيعود قريبا إلى صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القيادي البارز، في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، المقيم في سويسرا، عن تلقيه دعوة خاصة من زعيم مليشيا الحوثي الإنقلابية "عبدالملك الحوثي".

وقال اليماني، إنه سيعود قريبا إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، لزيارة العاصمة وأسرته التي تقم بها.

وأضاف: "اقول شكرا لـ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي وجه لي دعوه خاصه بعودتي بين اهلي وناسي"، مضيفا: "ساعود الى ارضي الحبيبه اليمن صنعاء معززا مكرما صنعاء واهلها اقرب الى قلوبنا من عواصم المعتدين".

ويُعد ياسر اليماني، واحد من أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان قد غادر صنعاء إلى سويسرا بعد إنقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، سبتمر 2014م.