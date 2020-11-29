شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تقتحم مدينة الزاهر في البيضاء والميليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت خسائر فادحة، خلال اقتحام قوات الجيش الوطني قلب مديرية الزاهر، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضحت مصادر عسكرية، بأن قوات الجيش الوطني مسنوداً بالقبائل، شنوا هجوماً واسعاً على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية الزاهر، واقتحموا قلب المديرية وكبّدوا الحوثيين خسائر كبيرة.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام مقاومة قبيلة "آل حميقان" بشن هجوم على مواقع ميليشيا الحوثي في المناطق المحيطة بالقبيلة، واندلعت اشتباكات بكافة أنواع الأسلحة، تمكنت فيها المقاومة من تدمير عدد من الأطقم العسكرية للحوثيين

يشار إلى أن هذه المعارك تأتي بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها عدة جبهات في محافظات مأرب صنعاء والجوف.