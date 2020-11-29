شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهدد السعودية وتقدم عرضا للمملكة مقابل إنهاء الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هددت مليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية بأنه لن يحميها أحد ، وقدمت عرضا ضمنيا لحمايتها حسب تعبير ناطق المليشيا.

وقال المتحدث باسم مليشيا الحوثي الحوثية، محمد عبد السلام، إنه ليس من قوة قادرة على حماية السعودية، سوى وقف الحرب في اليمن ومصالحة الجيران.

وكتب عبد السلام في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر" رصدها المشهد اليمني ، أنه لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام السعودي، وإنما بإيقاف الحرب كعرض ضمني مقابل حماية المملكة.

وأضاف وحدها مصالحة الجيران تقيكم عواقب الحرب.

واستهدفت مليشيا الحوثي قبل أيام محطة أرامكو النفطية في جدة مخلفة أضرار مادية.