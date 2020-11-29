عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلن مصرع 28 حوثيا في صرواح مأرب

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء السبت، مقتل 28 عنصراً حوثيا في قصف مدفعي استهدف ثكنات في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.



وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن "مدفعية الجيش دكت أوكار ومخابئ وتحصينات المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران في جبهة المشجح بمديرية صرواح".

وأضاف، أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل 28 عنصرا حوثيا وتدمير آليات عسكرية وأجهزة اتصالات وأسلحة مختلفة تابعة للمليشيا المتمردة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تشن منذ أيام قصفا مكثفا على مواقع وتعزيزات المليشيا في جبهات مديرية صرواح، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، ومدمرة تحصيناتها ومعدتها القتالية.

وكانت قوات الجيش قد استهدفت يوم الخميس الماضي تحصينات وتجمعات ومخازن أسلحة للمليشيا الحوثية في جبهات المخدرة، وجبل هيلان، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت آليات وتعزيزات للحوثيين في مختلف جبهات مأرب.