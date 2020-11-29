شكرا لبحثكم عن خبر سقط في المنطقة المجاورة.. ميليشيا الحوثي تفشل في عملية اطلاق صاروخ بالستي باتجاه السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فشلت اليوم السبت في عملية أكلاق صاروخ بالستي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر بأن الميليشيا نفذت عملية اطلاق لصاروخ بالستي في منطقة تسمى "بين الجربتين" شمال محافظة صنعاء.

وأكدت المصادر سقوط الصاروخ في منطقة شعب ذيبان المجاورة لمنطقة الاطلاق.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي منعت جميع الأهالي من الاقتراب من منطقة سقوط الصاروخ كما أثارت العملية حالة من الهلع والجزع لدى سكان المنطقة.

ويأتي هذا بعد أيام من استهداف ميليشيا الحوثي منشأة تابعة لشركة أرامكو في محافظة جدة السعودية بصاروخ بالستي.