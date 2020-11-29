شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شاب برصاصة راجع في رداع بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شاب عشريني بعد إصابته برصاصة راجع أثناء خروجه من منزله بمسقط رأسه في رداع وسط محافظة البيضاء .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم أن الشاب العشريني صالح الريمي أصيب برصاصة راجع في منطقة الحدبة وادي صوال بالقرب من مدينة رداع وتسببت في حدوث نزيف حاد فارق على إثرها الحياة .

وأضافت المصادر أنه تم نقل صالح الريمي إلى أحد المستشفيات في المنطقة لإسعافه لكنه فارق الحياة في الطريق ومازالت جثته داخل المستشفى .

وأكدت المصادر أن الحوثيين فرضوا غرامات تصل إلى مائتين الف ريال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ضد من يطلق الرصاص الحي في الهواء.

هذا وتطبق المليشيا الحوثية الغرامة المالية والحبس على البعض فقط من المواطنين البسطاء لكنها تستثني من ذلك القيادات التابعة لها والذين يطلقون النيران أثناء تشييعهم لقتلاهم بشكل يومي مع تزايد أعداد القتلى في صفوفها .