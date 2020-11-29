شكرا لبحثكم عن خبر بينهم شاب مسلم.. القبض على عصابة أقدمت على قتل شاب يمني بالولايات المتحدة الأمريكي (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت الشرطة الامريكية القبض على عصابة ثلاثية مكونة ثلاثة أشخاص بينهم شاب مسلم بعد ارتكابها لجريمة قتل شاب يمني في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس .

وقالت مصادر بالجالية اليمنية بالولايات المتحدة الأمريكية لـ"المشهد اليمني" اليوم أن العصابة أقدمت على قتل الشاب اليمني الاربعيني علاء صلاح الدين الدبعي في المتجر الذي كان يعمل به في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وأضافت المصادر أن شرطة ميسيسبي تمكنت من القبض على العصابة بعد تحقيقها في ملابسات العملية الإجرامية خلال 24 ساعة والتي أثمرت في معرفة القتلة .

وأكدت المصادر أن العصابة أطلقت النار على الدبعي في المتجر الذي يعمل به بهدف السرقة والتي طالت العديد من الشباب اليمنيين في بلاد المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية